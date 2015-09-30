الرئيس اليمنى: دول التحالف أنقذت اليمن من المد الإيرانى

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن دول التحالف أنقذت اليمن من المد الإيرانى، محملا إيران المسئولية عن فشل الحوار الوطنى عبر دعمها للميليشيات.

وقال هادى، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبقا لقناة "سكاى نيوز" بالعربية، مساء الثلاثاء، إن اليمنيين لن يسمحوا لاحد بفرض التجربة الإيرانية فى بلادهم، موضحا أن ميليشيات الحوثى وصالح انقلبت على العملية السياسية ومؤسسات الدولة ودمرتها.

وأشار الرئيس اليمنى إلى أن ميليشيات الحوثى لم تحترم التزاماتها ونكثت بالعهود، معبرا عن شكر الشعب اليمنى لخادم الحرمين الشريفين لجهوده فى الدفاع عن اليمن.