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أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى استهداف كمين البدرشين

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أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى استهداف كمين البدرشين أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتورطين فى استهداف كمين البدرشين
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها للتوصل إلى المتهمين فى واقعة استهداف كمين المرازيق بالبدرشين، والذى أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة.

وأفاد مصدر أمنى أن قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط ونشر أكمنة على الطريق أسوان الزراعى فى محاولة لتعقب الجناة الذين فروا هاربين لمنطقة الزراعات بعد استهداف الكمين الأمنى.

وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار الأمنى لتعقب الجناة، مع قيام تشكيلات من العمليات الخاصة بالانتشار فى المنطقة الزراعية لتمشيطها ومحاولة تعقبهم.
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