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ائتلاف الجبهة المصرية: لم نتوسع فى دعايتنا الانتخابية فى اليوم الأول

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ائتلاف الجبهة المصرية: لم نتوسع فى دعايتنا الانتخابية فى اليوم الأول ائتلاف الجبهة المصرية: لم نتوسع فى دعايتنا الانتخابية فى اليوم الأول
قال حسين الزعيرى منسق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية، إن القائمة لم تقم بنشر دعايتها الانتخابية فى اليوم الأول لها بشكل كافى نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد رمز برج الكهرباء للقائمة على خلاف رغبتهم فى رمز السيارة والذين قاموا بطبعه على لافتاتهم.

وقال الزعيرى إنه تم تقديم طلب للجنة العليا للانتخابات، لتغيير الرمز كى يبدأوا فى نشر اللافتات الانتخابية فى الميادين والمناطق الرئيسية بالمحافظات.

وأكد الزعيرى على التزام القائمة بالحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات مشيراً إلى أنه تم تحديد مبلغ مليون و500 الف جنيه للدعاية الانتخابية، بخلاف المؤتمرات التى يدعمها عدد من رجال الأعمال المتضامنين مع الحزب.

وأعلن عن تنظيم مؤتمر بمنطقة الدخيلة واخر بسيدى جابر الأسبوع المقبل لتعريف المواطنين ببرنامج القائمة، وشرح برنامجهم الانتخابى.

وأكد الزعيرى عدم وجود تحالفات انتخابية، وأن الأمر فقط تضامن مع قائمة 30 يونيو ومصر المستقبل ونساء وعدد من الحركات السياسية.

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مصر 365

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