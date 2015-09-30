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دراسة..الرجال بأمريكا يحتلون المواقع القيادية اعتقادا بأنهم أكثر إبداعا

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دراسة..الرجال بأمريكا يحتلون المواقع القيادية اعتقادا بأنهم أكثر إبداعا دراسة..الرجال بأمريكا يحتلون المواقع القيادية اعتقادا بأنهم أكثر إبداعا
كشفت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ديوك عن نتائج مثيرة، حيث أشارت أن الرجال غالباً ما يحتلون المواقع القيادية فى الشركات لأنه يعتقد أنهم أكثر إبداعاً من النساء وأكثر قدرة على التفكير خارج الصندوق، حتى لو أظهر كلا الجنسين القدر ذاته من الكفاءة والمهارة.

وتابعت الدراسة أن الرجال أيضاً غالباً ما يتمتعون بروح المغامرة ولا يخشون من خوض المخاطر والتجارب الجديدة، كما أنهم أكثر جرأة وطموحاً، وهو ما يفسر سبب ترقية الرجال بشكل أسرع خلال مختلف الوظائف مقارنة بالنساء.

وأضافت الدراسة أن تمتع الرجال بروح المخاطرة قد يكون السبب الرئيسى فى اعتقاد مديرى القطاعات الرئيسية فى الشركات بأنهم أكثر إبداعا، وابتكار حلول غير تقليدية للمشاكل التى تواجههم، وبالتالى تزداد فرص ترقيتهم إلى مواقع أكبر داخل الشركات.

وفى الوقت نفسه كشفت نتائج بعض الدراسات أن الرجال لا يعتبرون أكثر إبداعاً من النساء، وأنهم يتمتعون بالمهارات ذاتها فى الكثير من الأحيان، ولكن بعض الخصائص الذكورية هى التى ترجح كفتهم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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