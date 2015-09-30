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تجديد حبس ضابطى شرطة بتهمة تزوير أوراق السيارات المهربة وبيعها

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تجديد حبس ضابطى شرطة بتهمة تزوير أوراق السيارات المهربة وبيعها تجديد حبس ضابطى شرطة بتهمة تزوير أوراق السيارات المهربة وبيعها
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس ضابطى شرطة 15 يوما على ذمة التخقيق أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بتزوير أوراق السيارات المهربة وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من ثمنها الحقيقى.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى رجال مباحث الجيزة بقيام ضابط يعمل بقسم الدقى بالاشتراك مع ضابط آخر، بتزوير أوراق لسيارات ليس لها صاحب وبيعها لتجار وتغيير "ماتور" السيارة.

تم إعداد كمين لهما والقبض عليهما حرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وأحيل للنيابة التى حبستهما على ذمة التحقيق.
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