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نجوم لبنان يطلقون أطول علم لبناني من بيروت إلى بلاد الإغتراب

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نجوم لبنان يطلقون أطول علم لبناني من بيروت إلى بلاد الإغتراب نجوم لبنان يطلقون أطول علم لبناني من بيروت إلى بلاد الإغتراب

الثلاثاء 29-09-2015 21:48

أطلقت لجنة "لبنان الابداع" حملة توقيع أطول علم لبناني من مرفأ بيروت، بحضور نقيب الفنانين جان قسيس وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية.
حمل العلم تواقيع فنانين وصحافيين، ومن المقرر أن ينطلق العلم إلى 52 سفارة لبنانية في العالم حيث سيشارك مغتربون في التوقيع عليه.
وتحدث رئيس لجنة "لبنان الابداع" سام سعد لسيدتي نت قائلاً إن "حلمه بات حقيقة، كونه كان يريد أن يقدم شيء ما إلى لبنان الذي يحبه من كل قلبه، وسعى جاهداً لتصبح هذه الفكرة مكتملة". وقال: "لبنان باقٍ على الخريطة رغم صغر مساحته، ولن يستطيع أحد الغاءه مهما كلف الأمر، فهو كبير في قلوب جميع اللبنانيين".

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سيدتي