تركي اليوسف: لا أحد ينافسني في الدراما السعودية

أشاد الفنان السعودي تركي اليوسف بالتجارب الإنتاجية الخاصة في الدراما السعودية خلال الفترة الأخيرة، والتي يتم إنتاجها أولاً، ثم يتم تسويقها للقنوات الفضائية، معتبراً أن ذلك أفضل للدراما المحلية.

وقال لـ"سيِّدتي نت": "لا أعمل في مسلسلين في ذات الوقت، وذلك حتى أركز في نص واحد مكتوب بطريقة جيدة ويكون مخدوماً إنتاجياً".

وأوضح اليوسف أن الشللية تحكم اختيار الفنانين في الأعمال السعودية رغم أن البعض يحاولون كسر هذا الأمر، لافتاً إلى أنه محسوب على الجميع.

وأضاف: "لا أحد ينافسني في الدراما السعودية من جهة الأدوار السينمائية التي ألعبها".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي