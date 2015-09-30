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تركي اليوسف: لا أحد ينافسني في الدراما السعودية

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تركي اليوسف: لا أحد ينافسني في الدراما السعودية تركي اليوسف: لا أحد ينافسني في الدراما السعودية

الثلاثاء 29-09-2015 21:58

أشاد الفنان السعودي تركي اليوسف بالتجارب الإنتاجية الخاصة في الدراما خلال الفترة الأخيرة، والتي يتم إنتاجها أولاً، ثم يتم تسويقها للقنوات الفضائية، معتبراً أن ذلك أفضل للدراما المحلية.

وقال لـ"سيِّدتي نت": "لا أعمل في مسلسلين في ذات الوقت، وذلك حتى أركز في نص واحد مكتوب بطريقة جيدة ويكون مخدوماً إنتاجياً".

وأوضح اليوسف أن الشللية تحكم اختيار الفنانين في الأعمال السعودية رغم أن البعض يحاولون كسر هذا الأمر، لافتاً إلى أنه محسوب على الجميع.

وأضاف: "لا أحد ينافسني في الدراما السعودية من جهة الأدوار السينمائية التي ألعبها".

 

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