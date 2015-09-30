وفاة كاثرين إليزابيث كولسون عن 71 عاماً
الثلاثاء 29-09-2015 22:12
توفيت الممثلة الأمريكية Catherine E. Coulson بعد معاناة مع مرض السرطان وعن عمر ناهز الـ 71 عاماً.
وأكد خبر الوفاة وكيلة أعمال النجمة وذلك في بيان قالت فيه :"نشعر بحزن عميق كانت تعني الكثير للكثيرين ".
يذكر أن Catherine E. Coulson اشتهرت بدورها Log Lady في مسلسل Twin Peaks .
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