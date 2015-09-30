وفاة كاثرين إليزابيث كولسون عن 71 عاماً

توفيت الممثلة الأمريكية Catherine E. Coulson بعد معاناة مع مرض السرطان وعن عمر ناهز الـ 71 عاماً.

وأكد خبر الوفاة وكيلة أعمال النجمة وذلك في بيان قالت فيه :"نشعر بحزن عميق كانت تعني الكثير للكثيرين ".

يذكر أن Catherine E. Coulson اشتهرت بدورها Log Lady في مسلسل Twin Peaks .

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