والد سعد المجرد يعود من الحج ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة

وصل أمس الأثنين أول وفد من الحجاج المغاربة القادمين من الديار المقدسة، وكان من بين الحجاج المغاربة والد الفنان سعد المجرد البشير عبدو، وجدته، وبعض من الشخصيات المعروفة كمديرة الأخبار بالقناة الثانية المغربية سميرة سيطايل، والممثل مصطفى الزعري، وزوجته والمغني المعتزل "جدوان".

يذكر أن عدد كبير من الحجاج هذا العام، ذهبوا ضحية التزاحم والتدافع، أثناء توجههم إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، في عيد الأضحى المبارك.

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