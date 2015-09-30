أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

والد سعد المجرد يعود من الحج ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة

Google+ Print
والد سعد المجرد يعود من الحج ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة والد سعد المجرد يعود من الحج ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة

الثلاثاء 29-09-2015 23:25

وصل أمس الأثنين أول وفد من الحجاج المغاربة القادمين من الديار المقدسة، وكان من بين الحجاج المغاربة والد الفنان سعد المجرد البشير عبدو، وجدته، وبعض من الشخصيات المعروفة كمديرة الأخبار بالقناة الثانية المغربية سميرة سيطايل، والممثل مصطفى الزعري، وزوجته والمغني المعتزل "جدوان".

يذكر أن عدد كبير من الحجاج هذا العام، ذهبوا ضحية التزاحم والتدافع، أثناء توجههم إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، في عيد الأضحى المبارك.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي