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كيم كارداشيان ستلد إبنها في كانون الأول وستسميه Yeezus

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الأربعاء 30-09-2015 00:20

من المتوقع أن تلد كيم كارداشيان إبنها من زوجها كانيي ويست يوم عيد الميلاد أيّ في 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، لأن الأم العتيدة تشكو من حالة إستثنائية حيث أن المشيمة تنمو عميقا جداً في رحمها، والتي يمكن أن تشكل خطراً محتملا. ورغم ذلك فإن الثنائي سعيد بهذا التاريخ بالذات، والطفل سوف ينضمّ الى شقيقته الكبرى نورث ويست.

مجموعة الأطباء المشرفين على حمل كيم يخططون لولادة طبيعية، لكن كيم قالت إنها على استعداد لإجراء عملية قيصرية لأسباب تتعلق بالسلامة.

كيم وكانيي اختارا إسم Yeezus لفلهما وقد حجزا جناحاً فاخراً في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس تحسباً لأيّ مفاجئة.

 

 

kim kardashian تطلق موقعها الرسمي

 

 

 

 

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