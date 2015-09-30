ديفيد بيكهام يمنع زوجته من قصّ شعر إبنتهما الطويل

من السهل الإنتباه أن هاربر الصغيرة هي قرّة عين والدها ديفيد بيكهام.

فقد كشف لاعب كرة القدم البريطاني المعتزل، أنه لن يسمح بقصّ شعر إبنته البالغة 4 سنوات من عمرها، لأنه يريد أن تملك شعراً طويلاً كالأميرات.

هاربر هي أصغر أبناء ديفيد وفيكتوريا بيكهام، ولقد ولدت بعد عشرة أعوام من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام بعد أن رزقا بثلاثة أولاد قبلها هم بروكلين، روميو وكروز. وقد قال ديفيد مازحاً إنه قد حظر زوجته فيكتوريا، وبشكل قاطع، من أن تأخذ ابنتهما إلى الصالون. فمنذ ولادتها لم يسمح ديفيد بيكهام بقصّ شعر هاربر الصغيرة، وسيكون رائعاً أن يصل شعرها الى ركبتيها، كما صرّح.

و كشف ديفيد، الذي كانت والدته ساندرا مصففة شعر، أنه لطالما أحَبّ أن يختبر مهاراته الخاصة في قصّ الشعر من خلال أولاده الثلاثة، لكنه لم يجرؤ يوماً على الإقتراب من المقصّ.

هاربر بيكهام تخيب ظن والدتها فيكتوريا