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هكذا عايدت ليلى إسكندر جمهورها

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هكذا عايدت ليلى إسكندر جمهورها هكذا عايدت ليلى إسكندر جمهورها

الثلاثاء 29-09-2015 21:48

عايدت الفنانة ليلى إسكندر جمهورها بأغنية جديدة بعنوان "صقارة"، وهي من كلمات حيدر الساعدي، وألحان ضياء الدين، وإنتاج شركة صوت دبي.

وشارك في ورشة العمل لتسجيل الأغنية كل من الفنان العراقي عادل مختار، والفنان مرتضى العبدالله، والملحن ضياء الدين، بجانب الفنان السعودي يعقوب الفرحان زوج الفنانة ليلى إسكندر.

وتعد هذه الأغنية التجربة الأولى لليلى في الغناء باللون العراقي، ومن المقرر أن تصورها بطريقة الفيديو كليب خلال أيام في دبي.

 

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