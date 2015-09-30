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المصريين الأحرار بالبحيرة: دفعنا بأقوى 7 مرشحين عندنا لخوض الانتخابات

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أعلن اللواء أحمد سليمان خليل أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة أن الحزب دفع بعدد 7 مرشحين لخوض المعركة الانتخابية المقبلة بدوائر المحافظة الـ 10 .
>والمرشحون هم اللواء أحمد سليمان خليل أمين الحزب عن دائرة مركز كوم حمادة، ومحمد الدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة مركز الدلنجات، وعادل محمود الشريف قريطم عن دائرة حوش عيسى وأبو المطامير، محمد محمود صقر أيضا عن دائرة حوش عيسى وأبو المطامير، صلاح عبد القادر البنا عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار، محمد هانى رياض عامر عن دائرة مركز إيتاى البارود وشبراخيت، ومجدى محمد عطيه عن دائرة مركز وبندر دمنهور يخوضوا السباق البرلمانى فى 6 دوائر إنتخابية .

وحول الـ 4 دوائر الأخرى التى لم يترشح بها أحد عن الحزب أكد أمين الحزب أنه فضل عدم الدفع بمرشحين ضعفاء لا يتمتعون بشعبية كبيرة فى هذه الدوائر كى تكون فرصة الحزب أكبر فى حصد أكبر عدد من المقاعد من المرشحين الـ 7، لافتا أنه لا يتعامل مع المرشحين بالتمييز الإيجابى بل كمرشحين يثق فى قدرتهم على المنافسة والفوز .
>و لفت الى إن الحزب أعد خطة دعائية للانتخابات البرلمانية بدأت من اليوم الثلاثاء وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تنقسم إلى شقين الأول خاص بالحزب والثانى خاص بالمرشحين أنفسهم فى مختلف دوائر الجمهورية.

و أضاف أنه من المقرر أن يتم تعليق لافتات وبانرات انتخابية لكل مرشح، بالإضافة إلى لقاءات يعقدها مع أهالى دائرته ويشرح لهم برنامجه الانتخابى وماذا سيقدم لهم اذا نال ثقتهم ومثلهم فى البرلمان.

وشدد " خليل " على أن حزب المصريين الأحرار يؤمن بأن مدنية الدولة تحترم الشرائع الدينية وتحافظ على التقاليد والقيم المصرية فالدين والقيم جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وبناءً على ذلك لا يمكن ولا يصح فصل الدين عن حياة المواطن المصرى ويؤمن أيضا بالمساواة الكاملة بين أبناء الوطن بغض النظر عن اختلاف الديانة والجنس والعرق والإقليم .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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