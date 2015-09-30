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حزب حماة الوطن ينظم أول مؤتمراته الجماهيرية بالمنتزة شرق الإسكندرية

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أقام حزب حماة الوطن بالمنتزة أول بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، أول المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحه أحمد أبو اليزيد المحامى والشهير بأحمد المغربى أمين الحزب بالدائرة، وسط حضور جماهيرى كثيف خاصة من أهالى ريف المنتزة.

وتحدث أحمد المغربى عن برنامجه الانتخابى الذى ينقسم لجزئين الأول الخاص بسبل تطوير الدائرة وخدمة الأهالى، من خلال معرفة كل المعوقات التى تواجهم أثناء مباشرة حياتهم اليومية والقسم الثانى، والذى وضعه الحزب من أجل خدمة المجتمع المصرى بصفة عامة، من خلال خطط مدروسة وطرق تفعيلها على أرض الواقع.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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