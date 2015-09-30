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اجتماع بين شركات السياحة و"موانى البحر الأحمر" للاستعداد للموسم القادم

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اجتماع بين شركات السياحة و"موانى البحر الأحمر" للاستعداد للموسم القادم اجتماع بين شركات السياحة و"موانى البحر الأحمر" للاستعداد للموسم القادم
فى إطار استعدادات هيئة موانئ البحر الأحمر لموسم السياحة القادم بموانيها عقد اليوم بمقر الهيئة اجتماع موسع مع شركات السياحة للتنسيق للموسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح الموسم.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات منها أولوية التواجد للسفن السياحية على الأرصفة المتاحة وأولوية الوصول.

وعلى جانب آخر تم التأكيد على التوكيلات السياحية بإخطار ملاك ومشغلى السفن بضرورة الالتزام بإخطار الموانئ بمواعيد الرحلات السياحية وجدول عمل السفن التى تعمل كخط منتظم ونوعية الركاب، على أن يتم عقد اجتماع شهرى خلال الموسم لمناقشة كل المعوقات التى تواجه الشركات السياحية والعمل على إنهائها.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت باستقبال ومغادرة 121 ألفا و804 سائحين خلال رحلات مكوكية بموانئ السخنة وسفاجا والغردقة وشرم الشيخ خلال الموسم الماضى.

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مصر 365