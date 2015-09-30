بالصور.. مطار برج العرب يواصل استقبال وفود الحجاج وسط زغاريد ودعوات لمصر

واصل مطار برج العرب برئاسة اللواء طيار حسنى حسن يوسف، استقبال وفود رحلات القرعة من حجاج بيت الله الحرام وسط سعادة وتكبيرات العائدين.

وأعلن مدير المطار، أنه تم استقبال 9 رحلات لحج القرعة بالإضافة إلى رحلات اليوم بكل رحلة 260 راكب، على أن تصل رحلات حجاج الجمعيات الأهلية يومى 5 و 6 أكتوبرالمقبل .

وأكد اتخاذ التسهيلات اللازمة لتيسير انهاء الحجاج أوراقهم، وإنهاء ختم الحجر الصحى بشكل سريع من خلال مرور ضباط الجوازات بهم داخل الطيارة و توضيح ما عليهم فعله .

كما تم تسهيل إجراءات مرورهم بإدارة الجوازات لإعادتهم إلى أسرهم فى أسرع وقت.

من جانبهم أكد الحجاج سعادتهم بإنهاء شعائر فريضة الحج وعودتهم سالمين إلى أسرهم، مشيرين إلى أن الرحلة كان يشوبها القليل من التنظيم إلا أنها تمت بخير.

وأطلقت إحدى السيدات، الزغاريد والدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر، فيما هتفت أخرى: "تحيا مصر".

فيما سرد بعض الحجيج، رواياتهم لحادث منى والذى راح ضحيته المئات، مؤكدين أن الازدحام الشديد فى طريق واحد وغلق باقى الطرق المؤدية الى منى كانت السبب فى تدافع الحجاج ووفاة المئات منهم .



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