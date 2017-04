إطلالة مكياج غوتشي لربيع وصيف 2016

أعدت بات ماكغراث، المديرة الإبداعية لمكياج غوتشي، إطلالات عارضات غوتشي باستخدام مستحضرات تجميل غوتشي.

وقالت ماكغراث: "تساهم الظلال الناعمة لظل العيون الأرستقراطي ’ديو‘ في توفير إطلالة شبابية معاصرة ونضرة تبرز منطقة عظام وجنتي العارضات بلطف".

وقد صممت ماكغراث إطلالات مكياج العارضات باستخدام المنتجات التالية:

الوجه:

GUCCI Sheer Blushing Powder in Nude Freesia (40)

العيون:

GUCCI Magnetic Color Shadow Duo in Aristocratic (10)

GUCCI Infinite Length Mascara in Cocoa (20)

الشفاه:

GUCCI Luxurious Moisture-Rich Lipstick in Carnation (305 NEW)

ملمع الشفاه:

GUCCI Vibrant Demi-Glaze Lip Laquer in Spring Rose (040)

الأظافر:

GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Pink Lotus (020)

GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Iconic Red (120)

GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Iconic Black (240)

GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Sinful Blush (080)

GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Wild Amarena (150)