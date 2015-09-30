إطلالة مكياج غوتشي لربيع وصيف 2016

الثلاثاء 29-09-2015 20:29
أعدت بات ماكغراث، المديرة الإبداعية لمكياج غوتشي، إطلالات عارضات غوتشي باستخدام مستحضرات تجميل غوتشي.
وقالت ماكغراث: "تساهم الظلال الناعمة لظل العيون الأرستقراطي ’ديو‘ في توفير إطلالة شبابية معاصرة ونضرة تبرز منطقة عظام وجنتي العارضات بلطف".
وقد صممت ماكغراث إطلالات مكياج العارضات باستخدام المنتجات التالية:
الوجه:
GUCCI Sheer Blushing Powder in Nude Freesia (40)
العيون:
GUCCI Magnetic Color Shadow Duo in Aristocratic (10)
GUCCI Infinite Length Mascara in Cocoa (20)
الشفاه:
GUCCI Luxurious Moisture-Rich Lipstick in Carnation (305 NEW)
ملمع الشفاه:
GUCCI Vibrant Demi-Glaze Lip Laquer in Spring Rose (040)
الأظافر:
GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Pink Lotus (020)
GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Iconic Red (120)
GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Iconic Black (240)
GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Sinful Blush (080)
GUCCI Bold High-Gloss Nail Lacquer in Wild Amarena (150)