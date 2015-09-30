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دعوى طلاق للضرر لزوجة اشتكت سوء سلوك زوجها مع ابنته

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دعوى طلاق للضرر لزوجة اشتكت سوء سلوك زوجها مع ابنته دعوى طلاق للضرر لزوجة اشتكت سوء سلوك زوجها مع ابنته
أقامت"بثينة رشدى" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "حاتم.صلاح"، وطالبت بالانفصال منه بعد تضررها من العيش معه بعد أن اكتشفت سوء سلوكه وارتكابه أفعالا مخلة بالآداب مع ابنة طليقته.

وقالت الزوجة الثلاثينية فى دعوى الطلاق التى أقامتها والتى حملت رقم 1078لسنه2015 أمام المحكمة :عشت معه سنتين رأيت فيهم ما لايصدقه عقل فمدعى الاخلاق اتضح انه مضطرب ومريض نفسى يرتكب اشياء ضد الاخلاق مع نجلته من طليقته السابقه ورغم نفورى منه بعد الزواج منه بـ6 شهور عندما أكتشفت سلوكه السئ إلا اننى صبرت ورجوت أم الفتاه أن تتصرف ولكنها تعللت أنه لا تستطيع اخذها بسبب رفض زوجها الجديد.
>وتابعت الزوجه:رايته أكثر من مرة يرتكب اشياء مع طفلته مقززه وبها ايحاءات جنسيه والطفله تفعل ذلك عادى وليست لديها مشكلة وأدركت أننى وقعت فى فخ عندما وافقت الزواج من ذلك الشخص وطلبت الطلاق وقولت له أننى ساتنازل عن كل حقوقى ولكنه رفض وضربنى وتعدى على بالضرب المبرح .

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مصر 365