حجاج «الأوردو» يشكرون طلاب الرياض لتحدثهم بألسنتهم

عبر عدد من الحجاج الباكستانيين والهنود والأفغان في المشاعر المقدسة عن سعادتهم بمساعدة طلاب الرياض وحديثهم معهم باللغة الأوردية مما ساعدهم على إرشادهم بسهولة ويسر.

وقال الحاج فضل الرحمن من باكستان: "لقد مضى علي أكثر من ست ساعات وأنا ضائع لا أعرف مكان إقامتي في منى، وأنا لا أتحدث العربية أو الإنجليزية، بل الأوردو فقط، وحاولت أن أتحدث مع رجال الأمن ولم أستطع.

وأضاف أنه بفضل هؤلاء الشباب الصغار الذين يتحدثون اللغة الأوردية تمكنت من شرح مشكلتي لهم واستطاعوا إيصالي إلى مقر حملتي بكل يسر وسهولة في دقائق معدودة.

كما تحدث عدد من الحجاج الهنود والأفغان عن مواقف حدثت لهم في شرح مرضهم في المراكز الصحية وما يعانون من مرض أو في الوصول إلى الجمرات وغيرها من الأماكن، معبرين عن شكرهم لتعليم الرياض ولطلاب تعليم الرياض على مقدرتهم على الحديث بعدد من اللغات.

وأوضح محمد المحمود رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن الإدارة عملت بشكل مبكر من أجل الإعداد والتجهيز للمشاركة في هذه الفريضة المباركة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر.

وأردف أنه تم تقديم دورة في أهم الكلمات التي يحتاجها الكشاف للتعامل مع الحجاج المتحدثين باللغة الأوردية والإنجليزية إلى جانب دورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني وفن التواصل مع الآخرين، والمسح والإرشاد.