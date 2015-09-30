اتفاقية لدعم الصيدلية الشاملة للعيادات السعودية في مخيم الزعتري

وقعت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية اتفاقية طبية لتوريد أدوية وعلاجات شاملة ومتنوعة لرفد العيادات التخصصية في مخيم الزعتري، بتكلفة مالية بلغت نحو 148 ألف ريال سعودي.

وتمثلت الاتفاقية بتزويد ورفد الصيدلية التابعة للعيادات التخصصية السعودية بمختلف أنواع الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وفقًا للمعايير الطبية العلمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الأردنية ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان أن صحة الشقيق السوري محل الاهتمام البالغ الذي يتطلب توفير جميع العلاجات والأدوية اللازمة تسير عليه الحملة خلال برامجها الطبية المتنوعة لمساعدة الأشقاء السوريين في مخيمات اللجوء.

وأوضح أن الرعاية الصحية التي تقدمها العيادات التخصصية السعودية بكل مجالاتها ومستوياتها معدة وفقًا لخطط علمية مدروسة تهدف إلى توفير بيئة صحية آمنة للأشقاء السوريين في المخيم إلى أن يعودوا لبلادهم سالمين قريباً بإذن الله.