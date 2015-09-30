السيطرة على تسرب مياه تسبب فيه مقاول بمطار الرياض

أوضح مطار الملك خالد الدولي، أنه عند حوالي الساعة الواحدة من ظهر أمس، تسبب المقاول المنفذ لأعمال تطوير صالة المغادرة الثانية في كسر إحدى مواسير إطفاء الحريق، مما أدى إلى تسرب بسيط للمياه داخل جزء من الصالة، وتمت السيطرة عليه.

وقال يوسف العبدان مدير مطار الملك خالد بالرياض: "تم التعامل مع الواقعة في حينها والسيطرة على تسرب المياه، وإزالة المياه التي تسربت داخل الصالة"، مضيفاً أنها لم تؤثر على العمليات التشغيلية بالمطار.

وأكد أن المطار سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة مع المقاول المنفذ نتيجة هذا الخطأ لضمان عدم تكراره، والتأكد من اتباعه التعليمات الخاصة بالأعمال داخل مرافق المطار.