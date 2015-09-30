حاكم هونج كونج ضيف شرف احتفال القنصلية السعودية باليوم الوطني

لبى حاكم هونج كونج السيد سي واي لونج، دعوة القنصل العام للمملكة العربية السعودية في هونج كونج، عمر بن بخيت البنيان، بتشريفه لأول احتفال باليوم الوطني المجيد يقيمه بعد مباشرته لمهام عمله. وتأتي تلبية الدعوة من حاكم هونج كونج، تقديرًا للمملكة قيادة وشعباً، لا سيما وأنه من النادر حضوره مثل هذه المناسبات الوطنية التي تقيمها البعثات القنصلية الأجنبية، حيث جرت العادة أن يقتصر تمثيل الحكومة المحلية على مستوى الوزراء. وثمن القنصل العام عاليًا حضوره، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مقر الاحتفال في فندق الفور سيزون، حيث حضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات الحكومية، وقيادات مختلف القطاعات، ورؤساء البعثات القنصلية، ومفتي الجالية الإسلامية وممثلين عنها.

ونوه القنصل العام في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالمستويات غير المسبوقة، التي شهدتها العلاقات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين المملكة وجمهورية الصين وهونج كونج، في ظل دولة واحدة ونظامين، متطلعًا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد حاكم هونج كونج بمتانة العلاقات الثنائية، متطلعًا إلى الإسهامات المهمة للمملكة في مبادرة طريق الحرير الجديد التي أطلقتها الصين عام 2013، بما يمثل امتدادًا وتطويرًا لعلاقات الصداقة والتعاون المميزة بين الطرفين.