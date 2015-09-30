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تقليد الملحق العسكري السعودي بالقاهرة رتبته الجديدة

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تقليد الملحق العسكري السعودي بالقاهرة رتبته الجديدة تقليد الملحق العسكري السعودي بالقاهرة رتبته الجديدة
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أحمد قطان يقلد عبدالله الجاسر رتبة عميد ركن في مكتبه

القاهرة - واس

    قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان في مكتبه بمقر السفارة الاثنين، العميد ركن عبدالله الجاسر الملحق العسكري بالسفارة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد ركن، وهنأه بهذه الترقية متمنياً له التوفيق والنجاح. ورفع العميد الجاسر الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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