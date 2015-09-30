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كشافة المدينة يواصلون خدماتهم الإنسانية للحجاج

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كشافة المدينة يواصلون خدماتهم الإنسانية للحجاج كشافة المدينة يواصلون خدماتهم الإنسانية للحجاج

المدينة المنورة، مكة المكرمة - خالد الزايدي، تركي السويهري

    يكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه التطوعي للفترة الموسمية الثانية للحج بالمساندة في خدمة الحجاج القادمين براً من مكة المكرمة، وتواصل تقديم خدماتها للحجاج الزائرين للمدينة المنورة وقضاء بعض الأيام في رحابها قبل مغادرتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث تشهد المنطقة كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة بعد أن من الله عليهم أداء فريضة الحج.

وأوضح ناصر العبدالكريم مدير عام التعليم بالمنطقة المشرف العام على المعسكر الكشفي أن مهام وواجبات الجوالة والكشافة تسهم في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن وإبراز دور جمعية الكشافة العربية والقطاعات التعليمية المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والكلية التقنية.

بدوره، بين محمد الجهني قائد المعسكر الكشفي أن العمل بالمعسكر يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين وأكثر من (300) من الجوالة والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد.

فيما اختتمت فعاليات مركز "بادر" للأعمال التطوعية، والذي تتولى الإشراف عليه وتنفيذه إدارة نشاط الطلاب الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كمبادرة تطوعية نوعية تعكس الدور القيادي للتعليم في خدمة الوطن والمجتمع وبيان لمساهمته الإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن لإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأعمال التطوعية والأنشطة الخدمية الحجاج.

وأشاد محمد الحارثي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على المخيمات الكشفية لخدمة الحجاج بمكة والمشاعر المقدسة، بما قام به الكشافة وطلاب التعليم ومنسوبيه من جهود مباركة نالت استحسان المجتمع ولقيت القبول والرضا لدى ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن فريق العمل مكون قادة كشفيين ومعلمين وطلاب وكشافة وقد بلغ عددهم ١٨٢ مشاركاً.

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