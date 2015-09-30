شهداء الوطن.. سيرة رجال يرويها زملاؤهم: حاربوا على خطوط التماس.. عاشوا شجعاناً وماتوا أبطالاً

سطر أبطال الوطن من أبناء القوات المسلحة وحرس الحدود الذين قدموا ويقدمون كل يوم بل كل لحظة أرواحهم فداء لتراب الوطن الغالي واعلاء لراية التوحيد ونصرة ومساندة للأشقاء اليمنيين المستضعفين في ديارهم والذين تعرضت بلادهم للقتل والدمار والتخريب من قِبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح أروع ملاحم البطولة والشجاعة الدفاعية عن حدود الوطن وفي وجه المعتدين.

أبطال ستظل أسماؤهم ودماؤهم قبساً يزين مبادرات وبطولات وتضحيات وطننا المعطاء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله. وقد كان استشهاد العقيد الدكتور حسن بن غشوم عقيلي قائد قطاع حرس الحدود بالحرث والعميد ركن إبراهيم بن عمر إبراهيم حمزي مساعد قائد اللواء الثامن بجازان تتويجاً لتلك البطولات وعنواناً للإقدام والتقدم والبسالة وعنوانًا للانتصارات العظيمة والمتتالية على الحوثي المعتدي وصالح المخلوع.

سيرة رجال اتصفوا بالشجاعة والإقدام والبسالة نرويها بأفواه وأقلام زملائهم ممن عايشوهم وواكبوا لحظات كفاحهم الوطني المُشرف.

اللواء الفيفي: العميد حمزي يمتلك قوة وعزيمة وإصراراً وحدة في الذكاء وأخلاقاً عالية

محترفون وخبراء بالعدو

عن شهيد الواجب "العميد الركن ابراهيم حمزي " قال اللواء الركن متقاعد أحمد محمد الفيفي: هو أخي وزميلي وصديقي ضابط محترف ومن خيرة ضباط القوات المسلحة، خبير بالعدو وبطبيعة الأرض شغل عدة مناصب قيادية كان آخرها مساعد قائد اللواء الثامن، وقد عملنا سوياً أكثر من ست سنوات عمل بعدها تحت إدارتي المباشرة عرفته عن كثب في السلم والحرب بطل يتمتع بكل الصفات القيادية والإدارية من العزيمة والشجاعة والصبر والاخلاق العالية منفذ للأوامر بدقة متناهية، حازم يمتلك قوة وعزيمة وإصراراً وحدة في الذكاء لا يرضى بغير المقدمة ولا يتضعضع كما انه يتجاوز جميع الصعوبات مهما كانت، نظرته دائماً للأمام لا يتذمر وينجز الأعمال الموكلة اليه بالإمكانات المتوفرة وكان دمث الاخلاق تجده في كل الاحوال متفائلاً ومبتسماً مهما كانت المهمة التي سيخوضها او هو في خضمها كما كانت ادارته لمرؤوسيه مميزة يشاركهم في تنفيذ المهام القتالية وتطهير الالغام بالخطوط الامامية وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم فهو محبوب والكل يتفانى في تنفيذ اي أوامر يصدرها -رحمه الل-ه واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان وهنيئاً له بالدعوات التي سينالها من كل من عرفه سواء من زملائه او اصدقائه وأقاربه.

من أفضل الرجال الميدانيين

وعبر قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا العتيبي عن عظيم الخسارة والفقد باستشهاد العقيد الدكتور حسن بن غشوم عقيلي فقال فقدنا رجلاً من أفضل الرجال الميدانيين في تنفيذ ومتابعة العمليات كان أخاً وزميلًا يتمتع بالمثابرة وحسن الخلق رأينا فيه القائد الميداني الناجح، متابعاً للحدث شجاعزاً ومقداماً فقد كان يوجد باستمرار بالقرب من مواقع التماس، ويساند زملاءه ويتفقد احتياجاتهم واضاف اللواء الركن محيا العتيبي.. كذلك كان شهيد الواجب الوكيل رقيب عبدالرحمن هزازي رحمه الله يتمتع بسيرة ذاتيه مشرفة من الخلق الرفيع والنشاط والمواظبة في عمله.

اللواء العتيبي: العقيد عقيلي متابع للحدث شجاع ومقدام.. والرقيب هزازي سيرته مشرفة

وأكد على أن استشهادهم جميعا لن يزيد حماة الوطن إلا قوة واصراراً وعزيمة لدحر الأعداء والدفاع عن الدين وحدود الوطن الغالي وتحقيق النصر القريب والمؤكد بإذن الله.

نفخر بهم

واشاد اللواء ركن مرعي الشهراني بمسيرة الشهيد العميد الركن إبراهيم حمزي فقال هو بطل من الابطال الذين نفخر بهم دافع بشجاعة وبسالة عن دينه وحدود وطنه وكل منا يتمنى أن يكون مكانه شهيدًا في سبيل الذود عن حياض الوطن مضيفاً لقد كان من الأبطال المشهود لهم بالأخلاق الكريمة والعمل والاجتهاد لا يهاب الاعداء ويتقدم دائماً للأمام وسأل الله له الرحمة وأن يتقبله مع الشهداء الابرار.

نالوا شرف الشهادة

اما العميد الركن محمد بن عبدالرحمن العسيري فقال هم زملاء وابطال نالوا شرف الشهادة ذهبت ارواحهم الطيبة في سبيل الدفاع عن حدود وطننا الغالي وأكد خلال حديثة أن ارواحهم جميعاً غالية على القيادة والزملاء والشعب السعودي كافة فقال خسارة الجندي تساوي لدينا خسارة اللواء فكلاهما رابطا وجاهدا دفاعاً عن الدين والوطن وجميعنا ترخص ارواحنا في سبيل الله ثم حماية أمن الوطن وخيراته مؤكداً على ان جميع الزملاء على الجبهة من ضباط وضباط صف وجنود يقفون صفاً واحداً للذود عن الوطن وان مشاعر الحب والاخاء لبعضهم البعض تستوطن قلوبهم فهم كالعائلة الواحدة مشيراً الى انه من الجميل والرائع الوقوف والمساندة لأهل وذوي الشهداء.

أبطال نالوا شرف الشهادة

وقال العقيد الركن إبراهيم شراحيلي قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الداير: إن شهيد الواجب العقيد الدكتور حسن غشوم عقيلي أحد رجالات الوطن الذين ضحوا بأنفسهم من اجل أمن وسلامة حدود وطننا الغالي وهو زميل عزيز وقائد مميز خدم وطنه بإخلاص وسأل الله ان يتقبله مع الشهداء وان ينزله منازلهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وأضاف: العميد الركن إبراهيم حمزي جمعتني به عدة مهام وتمارين وهو رجل شجاع مقدام يتحلى بخلق رفيع ويمتلك محبة وتقدير زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه عاش شجاعاً ومات بطلًا شهيداً بإذن الله.