وزراء الخارجية العرب يستهجنون تسييس حادث منى

استهجن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الأصوات التي حاولت استغلال حادث التدافع الذي تعرض له الحجاج بمنطقة منى، سياسيا، معتبرا إياها أصواتاً لا تعكس الجهود المقدرة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وتعبئة كل الإمكانات لتسهيل أدائهم فريضة الحج.

وأعرب المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة دولة الإمارات وحضور الأمين العام للجامعة عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ضحايا الحادث الأليم الذي تعرض له الحجاج بمنطقة منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشاد المجلس بالوقفة التضامنية التي عبر عنها العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية إزاء هذا الحادث.