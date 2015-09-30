لو طفلك بيرفض الأكل.. نصائح طبيعية لفتح الشهية

غالبا ما تواجه الأمهات صعوبة فى التعامل مع العادات الغذائية لأطفالهن، خاصة تلك المتعلقة بضعف شهيتهم لتناول الطعام الصحى، وهو ما يثير القلق والتخوف من تعرض الطفل لأمراض فقر الدم والأنيميا.. فى السطور التالية يقدم أستاذ طب وسلوك الأطفال وحديثى الولادة، الدكتور طلعت حسن سالم، أهم النصائح التى تساعد على زيادة شهية الأطفال لتناول الطعام وهى:

- لا ترغمى طفلك على تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة الواحدة، واتركى له حرية تحديد الكمية التى يتناولها من طعامه، وما عليك فقط سوى اختيارى الانواع الصحية التى تقدمينها له، مع تقسيم الوجبات على مدار اليوم لستة وجبات صغيرة بدلا من ثلاثة رئيسيه.

>- فى حالة تعلق الطفل بنوع محدد من الطعام ورفضه تناول أطعمة أخرى، يجب عدم الانصياع لرغباته بهدف حصوله على الغذاء أى كان نوعه، بل يجب الإصرار وتشجيعه على تناول أنواع أخرى متنوعة.

>- اصطحبى طفلك معك أثناء إعداد الطعام، فرائحة الطعام الشهى تساعد فى فتح الشهية.

>- تناولى الغذاء الصحى أمام الطفل وشجعيه على تقليدك، واحرصى على تناول طعامكما معا فى نفس التوقيت.

- لا تقدمى للطفل الحلوى والعصائر والفواكه قبل تناول الوجبات الرئيسية، فهى تحد من شهيته لتناول الطعام بصورة كبيرة.