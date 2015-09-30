عبد ربه منصور هادى : إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن

قال عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى إن إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن والحوثيون انقلبوا على العملية السياسية بالدولة، كما وجه الشكر للملك سلمان آل سعود خادم الحرمين الشريفين لما قام به من جهود تجاه اليمن، مؤكدا أن انقلاب الحوثيين منح بيئة مواتية للإرهاب.

وأضاف عبد ربه خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية أنه جاء من اليمن ينشد السلام الصادق الذى يؤسس النظام والأمن، مجددا التزامه لمحاربة الإرهاب بالشراكة مع المجتمع الدولى، مؤكدا أن اليمن يدين ويشجب الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.