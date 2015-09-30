أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عبد ربه منصور هادى : إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن

Google+ Print
عبد ربه منصور هادى : إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن عبد ربه منصور هادى : إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن
قال عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى إن إيران عرقلت الانتقال السياسى فى اليمن والحوثيون انقلبوا على العملية السياسية بالدولة، كما وجه الشكر للملك سلمان آل سعود خادم الحرمين الشريفين لما قام به من جهود تجاه اليمن، مؤكدا أن انقلاب الحوثيين منح بيئة مواتية للإرهاب.

وأضاف عبد ربه خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية أنه جاء من اليمن ينشد السلام الصادق الذى يؤسس النظام والأمن، مجددا التزامه لمحاربة الإرهاب بالشراكة مع المجتمع الدولى، مؤكدا أن اليمن يدين ويشجب الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365