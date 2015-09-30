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قاض أمريكى يرفض دعوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001

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قاض أمريكى يرفض دعوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 قاض أمريكى يرفض دعوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001
رفض قاض أمريكى أمس الثلاثاء دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 تطالب بتعويضات من متهمين المملكة بتقديم دعم مادى للقاعدة.

وقال قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن جورج دانيلز إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالى 3000 شخص قتلوا فى تلك الهجمات ومن شركات التأمين التى غطت الخسائر التى منى بها اصحاب برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك وشركات.
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مصر 365

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