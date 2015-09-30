ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: أهدرنا الفرص فتلقينا العقاب من باتي

يرى رودي جارسيا المدير الفني لروما أن سبب الخسارة أمام باتي بوريسوف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هو إهدار الفرص.

وسقط روما خارج ملعبه 3-2 بعدما وصلت النتيجة إلى 3-0 وانتهى بها الشوط الأول. لكن في الثاني وصل الجيلاروسي للمرمى كثيرا وكاد الفريق أن يسجل.

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وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة يوم الثلاثاء: "فعلنا كل شيء خاطيء في الشوط الأول. ربما فقدنا توازننا بسبب اهتزاز شباك الفريق بأكثر من هدف مبكرا".

وأحرز فريق باتي ثلاثة أهداف خلال النصف ساعة الأولى من المباراة.

وأضاف "عوقبنا بسبب حسن استغلال الفرص من قبل باتي بوريسوف لكننا لم نكن كذلك في الفرص التي سنحت لنا".

وشرح "لعبنا خمس دقائق فقط ثم اهتزت شباكنا من أول هجمة مرتدة لباتي. علينا أن نقلل من أخطائنا في المباريات".

وتابع "فوز برشلونة جعلنا بعيدين بنقطتين عن المقعد الثاني في المجموعة والمؤهل لدور الـ16. هذا يجعلنا في حاجة إلى الفوز على باير ليفركوزن في ألمانيا بالجولة الثالثة من أجل التأهل".

وأتم جارسيا "علينا أن نلوم أنفسنا. لعبنا ما يزيد عن 40 دقيقة في منتهى السوء".