أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: أهدرنا الفرص فتلقينا العقاب من باتي

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: أهدرنا الفرص فتلقينا العقاب من باتي #ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: أهدرنا الفرص فتلقينا العقاب من باتي

يرى رودي جارسيا المدير الفني لروما أن سبب الخسارة أمام باتي بوريسوف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هو إهدار الفرص.

وسقط روما خارج ملعبه 3-2 بعدما وصلت النتيجة إلى 3-0 وانتهى بها الشوط الأول. لكن في الثاني وصل الجيلاروسي للمرمى كثيرا وكاد الفريق أن يسجل.

طالع | ملخص لمسات صلاح "المهاجم الصريح" أمام باتي

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة يوم الثلاثاء: "فعلنا كل شيء خاطيء في الشوط الأول. ربما فقدنا توازننا بسبب اهتزاز شباك الفريق بأكثر من هدف مبكرا".

وأحرز فريق باتي ثلاثة أهداف خلال النصف ساعة الأولى من المباراة.

وأضاف "عوقبنا بسبب حسن استغلال الفرص من قبل باتي بوريسوف لكننا لم نكن كذلك في الفرص التي سنحت لنا".

وشرح "لعبنا خمس دقائق فقط ثم اهتزت شباكنا من أول هجمة مرتدة لباتي. علينا أن نقلل من أخطائنا في المباريات".

وتابع "فوز برشلونة جعلنا بعيدين بنقطتين عن المقعد الثاني في المجموعة والمؤهل لدور الـ16. هذا يجعلنا في حاجة إلى الفوز على باير ليفركوزن في ألمانيا بالجولة الثالثة من أجل التأهل".

وأتم جارسيا "علينا أن نلوم أنفسنا. لعبنا ما يزيد عن 40 دقيقة في منتهى السوء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع