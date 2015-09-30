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#ليلة_الابطال - سواريز: حديث إنريكي بين الشوطين كان سبب الفوز

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#ليلة_الابطال - سواريز: حديث إنريكي بين الشوطين كان سبب الفوز #ليلة_الابطال - سواريز: حديث إنريكي بين الشوطين كان سبب الفوز

(إفي): أعرب الأوروجوائي لويس سواريز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه برشلونة اليوم على باير ليفركوزن الألماني بهدفين لواحد، مشيرا إلى أنه على الرغم من الصعاب كان يتوجب على البرسا اظهار أنه بطل أوروبا.

وقال اللاعب صاحب هدف الفوز "كرة القدم في المباراة كانت قليلة"، مشيرا إلى أن الحديث الذي أجراه مدرب الفريق لويس إنريكي مع اللاعبين بين الشوطين ساهم في مساعدة فريقه على قلب نتيجة المباراة.

وصرح سواريز "المدرب لاحظ أشياء لم نكن ندركها وغير طريقة اللعب، وهذا ساعدنا كثيرا"، وذلك في إشارة للعبه وساندرو كرأسي حربي ونيمار كصانع ألعاب وتفريغ الطرفين لصعود الظهيرين.

من جانبه قال ساندرو أن السر وراء الفوز كان "إصرار الفريق" على الفوز على الرغم من تأخره أثناء المباراة وإصابة أندريس إنيستا.

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