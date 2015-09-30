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قراء "اليوم السابع" يشاركون بصور أبنائهم فى ثانى أيام الدراسة

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، شارك عدد من قراء "اليوم السابع"، بصور أولادهم بالزى المدرسى فى ثانى أيام الدراسة.

وتنوعت الصور المرسلة ما بين صور على طريقة السيلفى، وصور للأولاد فى طريقهم للمدرسة، وصور لأطفال فى حضانة.

ولم تقتصر المشاركة فقط على محافظة القاهرة، بل شملت محافظات عديدة ومختلفة، ومن الصعيد قنا وأسيوط والمنيا وأسوان، ومن مدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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