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الراقصة "صافيناز" تنشر صورًا جديدة لها مرتدية "حجاب"

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نشرت الراقصة صافيناز مجموعة جديدة من الصور الشخصية، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأربعاء، والتى ظهرت فى أغلبها مرتدية غطاء للرأس "حجاب".

وعلق متابعو صفحة صافيناز على "فيس بوك" على الصور متعجبين من هذا المظهر الجديد، خاصة بعد إطلالتها الأخيرة بملابس كرة القدم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

- براءة الراقصة صافيناز من تهمة إهانة العلم وإلغاء حكم حبسها 6 أشهر
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