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جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى السنوى لقسم جراحة العظام بكلية الطب

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جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى السنوى لقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى السنوى لقسم جراحة العظام بكلية الطب
تنظم كلية الطب بجامعة قناة السويس المؤتمر العلمى السنوى لقسم جراحة العظام، بالاشتراك مع جمعية جراحة العظام المصرية تحت اشراف رئيس الجمعية الدكتور عادل العدوى وامين عام الجمعية الدكتور علاء الزهيرى وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى.

وقال الدكتور ياسين الغول، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام يوم الخميس الموافق الاول من اكتوبر 2015 بفندق بالإسماعيلية، والمقرر العلمى للمؤتمر هو الدكتور اشرف عبد الكافى ومقرر المؤتمر سمير الغندور.

وأشار الدكتور محمد رضوان، المقرر الادارى للمؤتمر الى أن المؤتمر يشمل عرض حالات مرضية ومناقشتها، بالإضافة لقيام أعضاء الجمعية بعرض حالات مرضية وطرق علاجها.

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مصر 365