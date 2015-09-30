بالصور ..انتشار القمامة والحيوانات النافقة بقرية "الجرايدة" بكفر الشيخ

تشهد قرية الجرايدة التابعة لركز بيلا بكفر الشيخ انتشارا كبيرا للقمامة المتراكمة بمدخل القرية والحيوانات النافقة وبالقرب من مأخذ مياه الشرب دون تحرك من المسئولين.

قال المواطن محمود محمد مدرس :" نعاني من إهمال شديد بقرية الجرايدة بسبب انتشار القمامة بمدخل القرية وكل ما يفعله عمال النظافة اخراج القمامة من داخل القرية ووضعها بمدخل القرية ".

وقالت ليلى محمود علي " ربة منزل " : أطالب بالإهتمام بمأخذ مياه الشرب بالجرايدة الذي تنتشر به الحيوانات النافقة دون اهتمام من المسئولين حتى لاتتسبب في اصابتنا بالأمراض ".



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