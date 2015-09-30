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بالصور ..انتشار القمامة والحيوانات النافقة بقرية "الجرايدة" بكفر الشيخ

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تشهد قرية الجرايدة التابعة لركز بيلا بكفر الشيخ انتشارا كبيرا للقمامة المتراكمة بمدخل القرية والحيوانات النافقة وبالقرب من مأخذ مياه الشرب دون تحرك من المسئولين.

قال المواطن محمود محمد مدرس :" نعاني من إهمال شديد بقرية الجرايدة بسبب انتشار القمامة بمدخل القرية وكل ما يفعله عمال النظافة اخراج القمامة من داخل القرية ووضعها بمدخل القرية ".

وقالت ليلى محمود علي " ربة منزل " : أطالب بالإهتمام بمأخذ مياه الشرب بالجرايدة الذي تنتشر به الحيوانات النافقة دون اهتمام من المسئولين حتى لاتتسبب في اصابتنا بالأمراض ".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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