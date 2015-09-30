رئيس "الكاثوليكية بالزقازيق": يجب مساعدة الجيش والشرطة لدحر الإرهاب

أكد الأب سمعان صبحى راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق أن الاحتفال اليوم وتكريم أسر الشهداء يؤكد اهتمام الدولة بتضحيات الشهداء من أجل الوطن فى سبيل استقرار مصر وتأمينها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه فى كل مناسبة يتم فيها تكريم الشهداء تجد المجتمع متجسدا ومتلاحما بكل فئاته وطوائفه، فلا فرق بين أجناس او ديانات لأن الدين لله والوطن للجميع، ومن هذا المنطلق نقول للمصريين تكاتفوا وتضامنوا مع مؤسسة القوات المسلحة والشرطة لدحر اإرهاب حتى يتم عبور مصرنا الحبيبة هذه الفترة الانتقالية الحرجة.

وقال القس وائل نشأت رئيس الطائفة الانجيلية بالشرقية إن مصر وطن يستحق أن يبذل من أجله الغالى والثمين واليوم نتذكر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل بلدنا الغالية، وأن التكريم لاسرهم هو ابسط ما يقدم لارواحهم الخالدة فاذا غابوا عنا بأجسادهم فهم بيننا بأرواحهم ترفرف على رؤوسهم هالات النصرة والغلبة.

ودعا القس للشهداء أن يسكنهم الله فسيح جناته فهم أحياء عند ربهم يرزقون فهم خير مثل لكل ابناء الوطن فى التضحية والفداء والوطنية التى لابد وأن ترسخ فى نفوس شبابنا اليوم، بعد أن طالتهم حروب الجيل الرابع وهى الحرب التكنولوجية التى تفقد الانسان هويته ووطنيته فيعيش لنفسه فقط منغمسا فى شهواته ولذاته مبتعدا عن اسمى معانى الحياة، وهو أن ينتمى لوطن يحبه ويقدم من أجله دون ان ينتظر منه فيحب ان يحب كل انسان وطنه حبا غير مشروط فلا يسأل ماذا يعطينى الوطن.

تجدر الاشارة إلى أن محافظة الشرقية أعدت احتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الزقازيق لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة.



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