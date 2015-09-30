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سفارة المملكة تحذر المواطنين من الاقتراب من الحدود التركية - السورية

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    حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، أمس الثلاثاء، المواطنين من الاقتراب من المناطق التركية الحدودية مع سورية بعد تعرض أحد المواطنين للتهديد بالقتل في إحدى المدن الحدودية.

وأوضحت سفارة المملكة في بيان صحافي عبر حسابها الرسمي في "تويتر" حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن تعرض مواطن لمحاولة اعتداء بالقتل في إحدى المدن التركية الحدودية.

وقالت السفارة إنها تواصلت مع المواطن فور تلقيها الخبر، واطمأنت على سلامته وعدم تعرضه لمكروه، مضيفةً أن المواطن قدم لتركيا بغرض السياحة، وتوجه إلى مدن تركية حدودية مع سورية منذ أكثر من شهر، وأثناء تواجده في مدينة أورفة الحدودية، وفي إحدى الحدائق العامة حدثت مشادة كلامية بينه وبين أشخاص مجهولين وهددوه بالقتل بعدما أفصح لهم عن جنسيته، وبعد ذلك حضرت الشرطة وتوجه معها لمركز الشرطة للإبلاغ عن الحادثة.

وذكرت أنها قامت عن طريق المحامي بالتواصل مع مركز الشرطة الذي تلقى البلاغ للوقوف على الإجراءات المتخذة للتوصل إلى الأشخاص الذين هددوا المواطن وعرضوا حياته وسلامته للخطر.

وطلبت السفارة من الجهة الأمنية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان وسلامة المواطن حتى مغادرته، مشيرةً إلى أنها أوضحت للمواطن المحاذير الأمنية جراء تواجده في مدن تركية حدودية، والتي سبق التنبيه بالابتعاد عنها حفاظاً على سلامته.

وأهابت بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات والمدن الحدودية التركية حفاظاً على سلامتهم، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو بالقنصلية العامة في اسطنبول لتقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة على مدار الساعة.

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