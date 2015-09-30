الشورى يؤيد تبرّع المتوفى بأعضائه وتضمين رغبته رسمياً في رخصة القيادة

أكدت مصادر"الرياض" تأييد اللجنة الأمنيَّة بمجلس الشورى لمقترح تضمين رخصة القيادة ما ينص على رغبة السائق أو عدمها في التبرع بأعضائه حال وفاته، وأوصت في تقريرها المعروض للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل، بملائمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور لصالح هذا المقترح الذي عبرت اللجنة عن قناعتها بمسوغاته وأهدافه وفق ماتقدم به الأعضاء، عبدالرحمن السويلم، عيسى الغيث، طارق فدعق.

وأكدت أمنيَّة الشورى عدم وجود مانع شرعي للتبرع بالأعضاء، وأشارت في تقريرها إلى قرار هيئة كبار العلماء الصادر عام 1402 القاضي بالإجماع بجواز نقل عضو أو جزء منه من إنسان إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زراعته.

التقرير المقدم من أصحاب المقترح، حوى نتائج التبرع بالأعضاء من حالات الوفاة الدماغية في المملكة العام المنصرم وتضمن تأكيد المركز السعودي لزراعة الأعضاء على أهمية الاكتفاء الذاتي بتأمين متبرع حي قريب أو غير قريب وفق الضوابط والشروط الموضوعه وحذر من الآثار المترتبة على الزراعة في الخارج وأكد أن معظم الحالات التي كانت تسافر خارج المملكة عادت بمشاكل صحية مثل رفض الجسم للكلية المزروعة وفشل العملية جراحياً أو مناعياً أو إصابة المتلقي بالتهاب فيروسي، لأن أغلب هذه الزراعات تتم بغرض التجارة وبطريقة غير أخلاقية.

تقرير.. معظم الزراعات بالخارج تجارية وغير أخلاقية ويعود أصحابها بمشاكل صحية

وطالب المركز بدعم المؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية لبرنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة وتكثيف حملات التوعوية للكوادر الصحية والعامة، وتفعيل دور المجتمع نحو أهمية التبرع بالأعضاء، وزيادة الوعي بمفهوم الوفاة الدماغية وأنها تعادل الوفاة الشرعية، وزيادة الوعي بالمشكلة المتنامية لمرضى الفشل العضوي النهائي ونقص الأعضاء، وضرورة مساهمة العلماء في وسائل الإعلام لدعم برنامج زراعة الأعضاء وجواز استئصالها والتبرع بها.