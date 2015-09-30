المليك: نشكر لكم ولرجال الأمن كافة ما قدم من جهد مشرف لراحة ضيوف الرحمن

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه واسم أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، وجميع منسوبي وزارة الداخلية وفي مقدمتهم رجال الأمن، ومنسوبو القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركون معهم في موسم حج هذا العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - أيده الله ورعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحمد الله إليك يا سيدي الذي أحاطكم بفضله وشرفكم بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما حجاجاً وزواراً ومعتمرين، وبارك سعيكم في إعلاء شأن المسلمين وتوحيد كلمتهم ونصرة المنكوبين وإغاثة المحتاجين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده المؤمنين.

الأمير محمد بن نايف: أبناؤكم في جميع قطاعات الداخلية والقوات المسلحة يعتزون بشهادتكم

ويشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم، باسمي وباسم أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، ومنسوبي وزارة الداخلية كافة، وفي مقدمتهم أبناؤكم رجال الأمن، وزملاؤهم منسوبو القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركون معهم في موسم حج هذا العام، خالص التهنئة وأصدق مشاعر الولاء والعرفان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة وموفور العافية.

كما يشرفني إحاطة نظركم الكريم باعتزاز أبنائكم رجال الأمن في قطاعات وزارة الداخلية كافة، بما تضمنته كلمتكم الضافية في أثناء استقبالكم أبناءكم منسوبي القيادات الأمنية في موسم حج هذا العام، من إشادة بجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وراحة وسكينة، ودفاعهم مع إخوانهم رجال القوات المسلحة عن وطنهم الغالي، مضحين جميعهم بأرواحهم للدفاع عن بلادهم، وكذلك اعتزازكم - رعاكم الله - بتضحيات رجال الواجب من رجال القوات المسلحة دفاعاً عن دينهم ووطنهم.

كما نحمد الله يا سيدي على أن تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء شعائرهم واستكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة، وجميعهم ينعمون بما وفرته لهم حكومتكم الرشيدة من خدمات وتسهيلات، ورعاية تامة منذ قدومهم إلى المملكة، وخلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، وفي أثناء وجودهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة بهما، الذين بلغ عددهم الإجمالي مليوناً و952 ألفاً و817 حاج، وتمكنوا بفضل الله وتوفيقه من الوقوف في مشعر عرفات في يوم الحج الأكبر عند الساعة 8.15 صباحاً يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتمت نفرتهم إلى مشعر مزدلفة وانتقالهم إلى مشعر منى لرمي الجمرات، والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة في وضع أمني مستقر، بالرغم من حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى صباح يوم الخميس العاشر من ذي الحجة، وتمكنت الأجهزة الأمنية والجهات المشاركة في أعمال الحج من تطويق هذا الحادث والمحافظة على سير أعمال الحج وسلامة الحجاج، ومضاعفة الجهد من قبل رجال الأمن بمراقبة أوضاع الحجيج وتحركاتهم لاستكمال مناسك حجهم، كما تميز موسم حج هذا العام ولله الحمد بخلوه من الأمراض الوبائية.

ولي العهد: سنعمل على تحقيق ما وجهتم به لتطوير آليات الحج وخططه وتنظيماته

وختاماً أسال الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم، وأن يعزكم بالإسلام ويعز الإسلام بكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقومون به من أعمال جليلة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وعزة الإسلام والمسلمين، مؤكدين لمقامكم الكريم أننا سنعمل على تحقيق ما وجهتم به - رعاكم الله - تجاه تطوير آليات الحج وأساليبه وخططه وتنظيماته، لرفع أداء هذه الرسالة العظيمة وفق ما تتطلعون إليه، راجين من الله أن نكون على الدوام عند حسن ظنكم وتطلعاتكم السامية، وكل عام وأنتم بخير وعزة وسؤدد.

أدام الله عزكم يا سيدي.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين برقية شكر جوابية إلى سمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وفيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تلقينا برقية سموكم رقم 231022 وتاريخ 13/12/1436ه، المرفوعة باسم سموكم وباسم أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، ومنسوبي الوزارة كافة، من مدنيين وعسكريين، والقطاعات الأهلية المشاركين في موسم حج هذا العام، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أوضحتموه عن الجهود التي بذلتها الجهات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقيام الجهات المعنية بتطويق حادث التدافع الذي وقع في منى، والمحافظة على سير أعمال الحج وسلامة الحجاج، وما أشار إليه سموكم من أنكم ستعملون على تحقيق ما وجهنا به تجاه تطوير آليات الحج وأساليبه وخططه وتنظيماته لرفع أداء هذه الرسالة العظيمة.

1.952.817 حاجاً تمكنوا من أداء مناسكهم.. وخلو الموسم من الأمراض الوبائية

وإننا إذ نحمد المولى عز وجل على ما منّ الله به على بلادنا من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، كما نحمده جلّ وعلا على ما تحقق من نجاح لهذا الموسم، لنشكر سموكم والمسؤولين كافة، وأبناءنا رجال الأمن، وإخوانهم وأخواتهم، منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، على ما قدموه من جهد مشرف وانضباطية عالية، لينعم ضيوف الرحمن بالأجواء التي تمكنهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

سائلين المولى جلّ وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود