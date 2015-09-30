الرئيس الفلسطيني يرفع علم بلاده عاليا أمام مقر الأمم المتحدة

يعد اليوم الثلاثين من سبتمبر يوما تاريخيا للعرب وكافة محبي الحق والعدل والمساواة في العالم.

ففي هذا اليوم يسترد الشعب الفلسطيني جزءا غاليا من حقوقه المغتصبة حيث سيتم في نيويورك رفع علم دولة فلسطين على مبنى الأمم المتحدة ليرفرف عاليا خفاقا إلى جانب أعلام الدول «193» ذات العضوية في المنظمة العالمية.

وسيقوم برفع علم دولة فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسط حشد عالمي في مقدمته الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون وحشد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزارات ووزراء الخارجية الذين يتواجدون هذه الأيام في نيويورك لإحياء الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذه الاحتفالية العالمية التي لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، سيلقي الرئيس محمود عباس خطابا حماسيا يتناول مسار الصراع الفلسطيني لاسترداد حقوقه المغتصبة التي يؤكد عليها رفع علم فلسطين على ناحية أكبر منظمة تحتضن العالم.

ونشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الصادر في العاشر من شهر سبتمبر الحالي حيث جاء فيه «رفع أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وإذ تضع في اعتبارها ديباجة الميثاق وإعادة تأكيد الإيمان بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وبين الدول كبيرها وصغيرها وإذ تشير إلى أن دولة فلسطين أصبحت دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012م»، وتشير الجمعية أيضاً في هذا السياق إلى قرارها 19/67 المؤرخ 29 نوفمبر 2012م وقراراتها السابقة ذات الصلة، حيث قررت أن ترفع بمقر الأمم المتحدة ومكاتبها بعد أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعلام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي لها صفة المراقب وتقيم بعثات مراقبة دائمة في المقر، فيما تطلب من الأمين العام أن يتخذ التدبير الضرورية لتنفيذ هذا القرار خلال الدورة السبعين للجمعية العامة وفي غضون 15 يوما من اتخاذ هذا القرار.

هذا وقد حصل القرار برفع علم دولة فلسطين بمقر الأمم المتحدة ومكاتبها على تأييد أغلبية ساحقة حيث صوتت إلى جانبه في الجمعية العامة 119 دولة في حين عارضته (إسرائيل) والولايات المتحدة وكندا وخمس دول أخرى أما الدول التي امتنعت عن التصويت فكانت لا تتجاوز «45» دولة.