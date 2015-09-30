حظك اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج الحمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج الثور

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

صورة مجمعة للأبراج>مولودعنيد وإذا أراد شيئًا يطلبه بإصرار وبعند وإلحاح وترصد، لديه فكرة واحدة لا يستطيع أى إنسان أن يغيرها ولو كانت خاطئة، ولكن هو وحده الذى يقوم بتغييرها إذا ما اقتنع.>رجلعملى فى تعاملاته مع الناس خصوصًا زملاء العمل، يعمل دون أن يتحدث كثيرًا، علاقاته مع المحيطين به متوازنة، كما أنه يبحث دائمًا عن الشريكة التى تناسب أفكاره وآراءه.

مولود

برج الجوزاء

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج العقرب

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج القوس

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج الجدى

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج الدلو

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

برج الحوت

يحب المغامرة والسفر، يقول عن نفسه إنه أذكى رجل فى هذا العالم، وهو أيضًا رجل غامض ومحير، ومتناقض فى مشاعره فتجده تارة عطوفا وحنونا ومحبا وتارة أخرى قاسيا إلى حد العنف هذا الرجل هو الشخصية الهوائية الزئبقية.>مولود هذا البرج يعشق بيت أسرته ويعشق والدته ويريد دائمًا زوجة تشبه أمه فى كل شىء، فإذا أرادت الفتاة الارتباط به يجب عليها أن تعتنى بوالدته جدًا وتعاملها بلطف وتعامل الزوج أيضًا لأن هذا الرجل شرب من دلال والدته كثيرًا فهو يحب أن يشعر بأنه طفل ومع ذلك فسوف تشعرين أنك ملكة فى عرش مملكته.>صاحب هذا البرج يقدس الحياة العائلية طالما يعيش دائمًا مع زوجته فى قصة حب مليئة بالأشواق والعواطف المتأججة الرومانسية، ويقوم بواجباته ومسئولياته بإخلاص ووفاء وهو مرتب فى حياته ومنظم فى عيشته وهو يواظب على مواعيده ويهتم بالوقت ويقدره ويستغله لفائدته.>رجل برج العذراء يمتاز بالبراءة والنقاء ويحاول أن يضفى على حياته هذه الصفات وعلى المرأة التى تختار رجل هذا البرج أن تتبع خطة توافق ميوله مع هذا الرجل، هذا الرجل يمتلك حسًا مرهفًا وموهبة فنية وشاعرية، ولديه براعة فى النقد.>كثيرًا ما تتردد المرأة عند الارتباط برجل برج الميزان، لأنه كما تقول الأبراج والنجوم له شخص يحب ويعشق التغيير، ولكنه يضطر إلى هذا بعد إحساسه بالملل والروتين، دائمًا ما يتأنى فى اتخاذ القرار ويدرس جيدًا حتى يصل إلى القرار الصحيح، لذلك يعتبره المحيطون به سواء على مستوى الأسرة أو العمل الحكيم بينهم ويمكن استشارته فى كل أمور الحياة.>مولوديمكن أن يصاب بالخلل إذا ما تحققت أحلامه بالصورة المطلوبة والتى اختارها لنفسه وعلى الرغم من ذلك يظل قويًا أمام المحيطين به ولن يظهر على ملامحه أى تأثر، وخصوصًا فى العلاقات العاطفية.>مولوديعشق المرأة الذكية ويختارها من بين مئات البنات، لابد أن تفهم شريكته فى الحياة طريقة التعامل معه، فهو يحترم الناس مهما كانت الاختلافات بينهم، وعلى المرأة التى ترغب فى الحصول على رجل القوس أن تحترم خصوصيته، فطالما أنه أختارك زوجة له فهذا يعنى إخلاصه لك رغم مجاملات الحارة لكل فتاة جميلة يراها أو يقابلها.>الشباب من مواليدنجدهم قلقين على المستقبل وعلى تحمل المسئولية التى تجعل من شاب برج الجدى عصبيًا جدًا وصعب التعامل معه، لكنه حين يصل لسن النضوج تجده إنسانًا مختلفا يتسم بالهدوء والسكينة والنجاح فى العمل، ويعتبر رجل برج الجدى من الرجال المخلصين فى العلاقة لكن الأمر لا يقف عند نظرة يمكن أن يختلسها لامرأة جميلة>مولودهوائى فى حبه ودائمًا ما تنقلب لديه قصص الحب إلى صداقة، وهذا يعطيه المبرر الجاهز للتخلص من قصص الحب، لأنه يعشق الصداقة ويمكن أن تكونى صداقته بحق مع بنت تشاركه اهتماماته أكثر من الحبيبة، لذلك تخشى معظم البنات الارتباط به، وممكن أن تتحول الصداقة إلى ارتباط وليس العكس.>مولودهادئ ويفكر بتأنى، أصدقاؤه يحبونه ويثقون به، لكنه لا يتدخل فى شئونهم إلا بالحسنى بالرغم من أنهم يحكون له أدق التفاصيل فى حياتهم إلا أنه أمين جدًا على هذه التفاصيل والأسرار، لكنه يحاول أن يساعد كل من يطلب المساعدة حتى من الغرباء.