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مصدر بالبحيرة : التحقيق مع مسئولى مدرسة تسمم بها 108 تلاميذ

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مصدر بالبحيرة : التحقيق مع مسئولى مدرسة تسمم بها 108 تلاميذ مصدر بالبحيرة : التحقيق مع مسئولى مدرسة تسمم بها 108 تلاميذ
قال مصدر، إن النيابة العامة بصدد استدعاء عدد من المسئولين بمدرسة العدل الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة، للاستماع لأقوالهم فى إطار التحقيقات التى بدأتها حول واقعة تسمم قرابة 108 تلاميذ بعد تناولهم "ترمس" داخل المدرسة.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الاستدعاء سيتضمن كل من مدير المدرسة، ومشرف التغذية، والعاملين بالمقصف المدرسى، لسؤالهم عن الواقعة، فضلاً عن استماع فريق النيابة العامة لأقوال التلاميذ الذين تماثلوا للشفاء.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت إخطارا يفيد إصابة عدد من تلاميذ مدرسة العدل الابتدائية بقرية أبو بكر الصديق غرب مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة بحالة تسمم غذائى، وتم نقله لمستشفى النوبارية المركزى لفحصهم وتوقيع الكشف الطبى عليهم وتلقى العلاج اللازم.

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