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3 أكتوبر.. الحكم فى استبعاد 17 مرشحا بـ8 دوائر فى كفر الشيخ

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3 أكتوبر.. الحكم فى استبعاد 17 مرشحا بـ8 دوائر فى كفر الشيخ 3 أكتوبر.. الحكم فى استبعاد 17 مرشحا بـ8 دوائر فى كفر الشيخ
قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء أمس الثلاثاء، حجز 17 طعناَ من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وكان 17 مرشحاً من بين 25 مرشحاً تم استبعادهم على مستوى 8 دوائر يمثلون محافظة كفر الشيخ، قد طالبوا فى دعواهم، بعودتهم مرة أخرى إلى القيد فى الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، وذلك عقب رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبول الطعون المقدمة منهم بشأن عودتهم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.

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مصر 365