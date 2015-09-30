سقوط مسجل خطر قبل ترويجه الحشيش "دليفرى" على عملائه بالوايلى

تمكن النقيب علاء محمد أبو المجد، معاون مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط "محمد س ع" 30 سنة عاطل، والمسجل خطر سرقات عامة فئة "ج"، والسابق اتهامه فى 28 قضية آخرها سلاح نارى، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بحيازته للحشيش بقصد الاتجار وانه كان فى طريقه لترويجه على عملائه باستخدام الدراجة البخارية، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7386 جنح الوايلى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.