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وحيد عبد المجيد: صناديق الانتخابات ستقول "نعم" لأصحاب الأموال والعصبيات

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وحيد عبد المجيد: صناديق الانتخابات ستقول "نعم" لأصحاب الأموال والعصبيات وحيد عبد المجيد: صناديق الانتخابات ستقول "نعم" لأصحاب الأموال والعصبيات
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الانتخابات القادمة هى انتخابات أصحاب الأموال والعصبيات، مشيراً إلى أن المنافسة ستكون بين هاتين الفئتين، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بجولتيها.

وأضاف عبد المجيد، لـ "اليوم السابع" أن الصناديق خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستقول "نعم" لهاتين الفئتين، أو ستفاضل بينهما، وإن تنافس مرشحون يحملون نفس الصفات، علاوة على وصول الموالين للسلطة وهم أغلب من ستقول لهم الصناديق نعم، حسب قوله.


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