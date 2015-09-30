أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موقع إسرائيلى: آلاف اليهود يعتزمون اقتحام حائط البراق لأداء طقوس دينية

Google+ Print
موقع إسرائيلى: آلاف اليهود يعتزمون اقتحام حائط البراق لأداء طقوس دينية موقع إسرائيلى: آلاف اليهود يعتزمون اقتحام حائط البراق لأداء طقوس دينية
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أنه على الرغم من الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى مدينة القدس، ستقوم مجموعات من اليهود بزيارة حائط البراق اليوم الأربعاء للاحتفال بعيد العرش اليهودى والقيام بالطقوس الدينية أمام الحائط.

وأضاف الموقع أن عشرات الآلاف من اليهود سيقومون بزيارة حائط البراق فى حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية خشية وقوع مصادمات من الفلسطينيين عند حائط البراق.

وأشار الموقع إلى أنه من بين الطقوس التى سيقوم بها اليهود فى حائط البراق هو دخول 3 نسخ من التوراة وسط ترانيم يهودية من أسفار التوراة والعهد القديم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365