موقع إسرائيلى: آلاف اليهود يعتزمون اقتحام حائط البراق لأداء طقوس دينية

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أنه على الرغم من الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى مدينة القدس، ستقوم مجموعات من اليهود بزيارة حائط البراق اليوم الأربعاء للاحتفال بعيد العرش اليهودى والقيام بالطقوس الدينية أمام الحائط.

وأضاف الموقع أن عشرات الآلاف من اليهود سيقومون بزيارة حائط البراق فى حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية خشية وقوع مصادمات من الفلسطينيين عند حائط البراق.

وأشار الموقع إلى أنه من بين الطقوس التى سيقوم بها اليهود فى حائط البراق هو دخول 3 نسخ من التوراة وسط ترانيم يهودية من أسفار التوراة والعهد القديم.