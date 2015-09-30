موقع إسرائيلى: آلاف اليهود يعتزمون اقتحام حائط البراق لأداء طقوس دينية

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أنه على الرغم من الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى مدينة القدس، ستقوم مجموعات من اليهود بزيارة حائط البراق اليوم الأربعاء للاحتفال بعيد العرش اليهودى والقيام بالطقوس الدينية أمام الحائط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الموقع أن عشرات الآلاف من اليهود سيقومون بزيارة حائط البراق فى حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية خشية وقوع مصادمات من الفلسطينيين عند حائط البراق.
وأشار الموقع إلى أنه من بين الطقوس التى سيقوم بها اليهود فى حائط البراق هو دخول 3 نسخ من التوراة وسط ترانيم يهودية من أسفار التوراة والعهد القديم.