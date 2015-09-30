69 سفينة عبرت قناة السويس من الاتجاهين أمس بحمولة 3.8 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة شهدت أمس الثلاثاء عبور ناقلة البترول الماليزية OVERSEAS ROSLYN بحمولة 163 ألف طن ضمن 33 سفينة عبرت القناة الجديدة بحمولة قدرها 2 مليون و100 الف طن حمولات مختلفة.

وكان المجرى الملاحى لقناة السويس قد شهد أمس الثلاثاء، عبور 69 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات قياسية بلغت 3.8 مليون طن. وعبرت القناة القديمة 36 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، وأن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية ESTELLE MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

24 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة أمس بحمولة مليون و452 ألف طن