نقل الباعة الجائلين من أمام مترو حلوان غداً.. وتوزيع كروت الباكيات اليوم

أكد اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم نقل الباعة المتواجدين أمام مترو حلوان غدا الخميس، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع كروت الباكيات عليهم اليوم.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى تصريحات لليوم السابع أنه سيتم نقل الباعة إلى موقفى توشكى وعين حلوان، موضحا أنه تم الانتهاء فعليا من تجهيزهما على أعلى مستوى من التجهيز والتعاقد مع شركتى أمن ونظافة فضلاً عن انشاء دورات مياه لائقة وتجهيز الباكيات ليظهروا بمنظر لائق كأسواق حضارية.

- بالفيديو.. بائع متجول للمسئولين:" ارحمونا ملناش مصدر رزق تانى..ولا نشرب مخدرات"