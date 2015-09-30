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بعثة الحج: التعرف على الجثث بتحليل dna بعد دفنها خشية انتشار الوباء

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أكد رئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اجمالى عدد المفقودين حتى الآن 94 حالة وعدد الوفيات إلى 75 حالة، كما تم العثور على حالتين مفقودتين بمستشفى خارج العاصمة.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر له بفندق بالسعودية، أن حج الجمعيات تغيب منه 31 حالة وحج السياحة 34 حالات، و حج القرعة 14 حالة بعدد اجمالى 79 حالة موثقة، ومؤكدة و15 حالة ببلاغات مواطنين وهى حالات تحت الفحص .

وقال جمعة، إن دفن الوفيات بالسعودية يتم بعد تصوير المتوفين واخذ البصمة وتحليل دى إن إيه ورصد متعلقاته وعلامات مميزة بجسده او متعلقاته.

واوضح الوزير، ان الامر كاد يصل الى الوباء بعد تحول حالة الجثث ، فتم اخذ تحليل دى ان ايه لدفن الجثث والتخلص من المشكلة .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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