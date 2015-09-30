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بالصور.. الإسكندرية تغرق فى "شبر مية" مع أول "نوة" قبل حلول الشتاء

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تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت مساء أمس بالإسكندرية، فى تراكم المياه بشكل كثيف على كورنيش الإسكندرية، فى أول نوة قبل حلول فصل الشتاء، مما تسبب فى تعطل حركة المرور وارتباكها بالكورنيش وعلى الطرق الرئيسية، الأمر الذى أثار حفيظة مواطنى المدينة الساحلية، متسائلين كيف سيكون حال المدينة الساحلية وخلال الشتاء القادم وطالبوا المسئولين بشفط مياه الأمطار حرصا على السيولة المرورية على الكورنيش والطرق الرئيسية.

وكانت سماء الإسكندرية قد شهدت مساء أمس تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس، حيث شهدت السماء برقا ورعدا متواصلا لمدة 30 دقيقة مع هطول الأمطار الغزيرة فى بعض المناطق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>بالفيديو..تغيير مفاجئ فى حالة الطقس بالإسكندرية وسقوط أمطار بعدة مناطق
>

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مصر 365

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